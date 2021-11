Godesberger Berufsschule akkreditiert sich für Erasmus+ : Friedrich-List-Kolleg eröffnet Fair-Café wieder

Villenviertel Seit 21 Jahren betreibt eine Schülergenossenschaft das Café im Bad Godesberger Friedrich-List-Berufskolleg. Die Corona-Krise nutzten die Beteiligten zur Renovierung. Daneben hat sich die Berufsschule erfolgreich bei Erasmus+“ akkreditiert.

„Eigentlich wären im Oktober Schüler nach Irland aufgebrochen“, erzählt Lehrerin Benita Feist, die das Projekt mit ihren Kollegen Franca Johannsen und Dirk Petzsche steuert. Doch steigende Inzidenzen stoppten das Vorhaben. Während des Auslandspraktikums, das auch auf Malta möglich ist, sammeln die Schüler vier Wochen lang Erfahrungen in einem Einzelhandelsbetrieb. Und in Gastfamilien. „Da gilt es dann auch, sich auf kulinarische Unterschiede einzustellen“, sagt Feist, die Ende 2019 noch eine Gruppe auf den Weg schickte und in Irland besuchte, mit einem Schmunzeln.

Austauschprogramm soll berufliche Vorteile verschaffen

In den Betrieben hätten sich aber alle gut geschlagen, meint Feist. Die Erfahrungen im Ausland sollen neben persönlicher Horizonterweiterung auch ein Pluspunkt im Wettbewerb um einen künftigen Arbeitsplatz sein, heißt die Philosophie. Am städtischen Kolleg in der Plittersdorfer Straße sind alle kaufmännischen Berufs- und Berufsfachschulen in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Recht, Tourismus, Industrie und Informationstechnik untergebracht.