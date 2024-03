„Der Anblick ist wirklich fürchterlich“ Anwohnerin beklagt massive Baumfällungen in Friesdorf

Die Aussicht von ihrem Balkon hinunter zur Pfarrer-Merck-Straße ist für Ruth Krause derzeit kaum zu ertragen. „Der Anblick ist wirklich fürchterlich“, sagt sie. „Ich bin ganz bewusst von Berlin nach Bonn gezogen, weil mich die Natur hier begeistert hat. Und jetzt das“, ist sie entsetzt. In Friesdorf hatte sich die Familie eine Wohnung am Waldrand gesucht. Doch einen Wald gibt es nicht mehr: Seit ein paar Tagen werden im Bereich der Pfarrer-Merck-Straße und dem Promenadenweg massenhaft Bäume gefällt. Das sei notwendig, um die Verkehrssicherheit in dem Bereich wiederherzustellen, kündigte die Stadt Anfang März die Arbeiten an.