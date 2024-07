Streit um Schrebergärten Hühnerställe in Friesdorf beschäftigen jetzt die Politik

Der von der Stadt geforderte Abriss der Hühnerställe und Holzbaracken in den Kleingärten an der Servatiusstraße in Friesdorf beschäftigt jetzt auch die Politik. Die Bezirksvertretung Bad Godesberg wird sich in ihrer Sitzung nach den Sommerferien (21. August) mit einem entsprechenden Bürgerantrag beschäftigen.