Friesdorfer Gemeinde installiert 160 Solarmodule : Pauluskirche nutzt Himmelsenergie

Friesdorf Auf dem Dach der Pauluskirche erzeugt künftig eine Solaranlage bis zu 60 000 Kilowattstunden Strom. Damit könnten ein Jahr lang 20 Haushalte versorgt werden. Eine gemeindeeigene Klimagruppe hat das 72 000 Euro-Projekt geplant. Für die Friesdorfer ein praktischer Ansatz, die Schöpfung zu bewahren.

Auf dem kleinen Vorplatz schaut sich Annette Unkelbach das Treiben an und kann kaum glauben, dass aus der Idee vor zwei Jahren nun Realität wird. „Wobei es mein Ziel war, als ich ins Presbyterium kam, das Dach zuzupflastern“, sagt die Umweltbeauftragte der evangelischen Kirche in Friesdorf und lacht. Im Februar 2020 hatte sich die Initiative „Paulus For Future“ gegründet, in Anlehnung an die Klimaschutzgruppe „Fridays For Future“. Die Anliegen sind die gleichen, nur dass man sie in der Gemeinde umsetzen will.