Kritik an reduzierten Bad-Öffnungszeiten Frühschwimmer und Kinder haben in Friesdorf das Nachsehen

Corona, eine defekte Beckenfolie und nun deutlich verkürzte Öffnungszeiten: Der Ärger der vergangenen Jahre ist noch nicht verdaut, da plagen die Freibad-Freunde Friesdorf bereits neue Sorgen. Zwar startet am 18. Mai die Freibadsaison in dem beliebten Familienbad an der Margaretenstraße früher als in den anderen Einrichtungen, die erst Ende des Monats nachziehen. Allerdings wurden die Öffnungszeiten deutlich reduziert. Als kleinstes Bonner Freibad kann das Friesi in dieser Saison, wie berichtet, nur im Ein-Schicht-Betrieb werden – das heißt von 11 bis 19 Uhr.