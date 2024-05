Schwimmbad in Bonn Wie die Traglufthalle am „Friesi“ abgebaut wird

Ab nach draußen

Mit der Öffnung des Friesdorfer Freibades startet Bonn am Samstag, 18. Mai, in die Freibadsaison 2024. Die anderen Freibäder (Hardtberg-, Römer-, Ennertbad sowie Rüngsdorf) folgen an Fronleichnam, Donnerstag, 30. Mai. In diesen vier Bädern plant das Sport- und Bäderamt als letzten Freibadtag Sonntag, 15. September. Damit reagiert die Verwaltung darauf, dass es in den vergangenen Jahren auch noch im September sommerlich warm war.

Allerdings können aufgrund von personellen Engpässen nur vier der fünf Freibäder zu den bisher gewohnten Besuchszeiten öffnen. So werden die Freibäder Römerbad, Ennertbad, Hardtbergbad und Rünsgsdorf wie gewohnt montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 10 bis 19 Uhr öffnen. Das Friesi als kleinstes Bonner Freibad kann nur im Ein-Schicht-Betrieb geführt werden. Daher wird es täglich lediglich von 11 bis 19 Uhr öffnen. Der letzte Freibadtag im Friesi ist am 1. September.