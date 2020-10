Renovierung im Kinder- und Jugendheim : Frische Farbe und neue Möbel im Haus Käthe Stein

Bad Godesberg Das Haus Käthe Stein bietet jungen Menschen ein Zuhause, wenn sie für eine gewissen Zeit nicht bei ihren Eltern leben können. Dann einer Spende der VR-Bank-Stiftung konnte ein Gruppenraum des Kinder- und Jugendheim renoviert werden.

In eine Wohlfühlatmosphäre tauchen Besucher im Haus Käthe Stein. Hier finden bis zu 25 junge Menschen von sechs bis 17 Jahren ein Zuhause auf Zeit, wenn sie aus verschiedenen Gründen eine Zeitlang nicht bei ihren Eltern leben können. Wie in allen Immobilien kommen auch hier Einrichtung und Räume von Zeit zu Zeit in die Jahre. Um das Team bei der Renovierung und neuen Möblierung der vereinsgeführten Einrichtung zu unterstützen, überreichten Martin Ließem und Ralph Unger als Vertreter der VR-Bank Bonn jüngst 5000 Euro an den Einrichtungsleiter Michael Schaefer und die erste Vorsitzende des Vereins, Cornelia Nowke.