Imbiss in Bad Godesberg Die Frittenschmiede bietet Pommes mit Rheinblick

Nachmittags um 14.30 Uhr am Von-Sandt-Ufer. Ich treffe mich mit Stephan Sieger (43), um herauszufinden, warum so viele Rheinspaziergänger gerne Station an seiner „Frittenschmiede“ machen – und stelle fest, dass es vermutlich der einladende Mix aus Panorama, Pommes und Plauderstübchen ist. Ein charmanten Mikrokosmos am Godesberger Rheinufer, direkt an der belebten Kreuzung von Rheinradweg und Rheinallee, zwischen Fährrampe und Bastei.