Einkaufszentrum in Bad Godesberg : Fronhofer Galeria wird für mehr als 1,6 Millionen Euro modernisiert

Bad Godesberg Das Unternehmen Jagdfeld Real Estate will die Fronhofer Galeria in Bad Godesberg mit einem Millionenbetrag modernisieren. Zu den Maßnahmen zählt die Erweiterung des Fitness-Studios „Be Fit“.

Für die Fronhofer-Galeria im Zentrum von Bad Godesberg steht eine Modernisierung an. Das Unternehmen Jagdfeld Real Estate aus Düren plant laut eigenen Angaben, mehr als 1,6 Millionen Euro in den Zustand des Einkaufszentrums investieren zu wollen. Mit den aus Mitteln vom Eigentümer Real I.S. Investment GmbH mit Sitz in München finanzierten Maßnahmen würden demnach drei wichtige Mieter langfristig an das Shopping-Center am südwestlichen Ende der Fußgängerzone gebunden.