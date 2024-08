Leerstände in Bad Godesberg Frühere Botschaft von Somalia steht für 1,3 Millionen Euro zum Verkauf

Eine Immobilienfirma mit Adresse am Berliner Kurfürstendamm bietet die frühere Botschaft von Somalia zurzeit auf dem Portal ImmoScout24 zum Verkauf an. Zunächst war auch ein Foto der Villa an der Hohenzollernstraße 12 zu sehen, jetzt taucht in dem Inserat nur noch das Logo der Firma auf, in einem anderen ist es eine Zeichnung des Gebäudes. Beide Inserate geben die Wohnfläche mit 400 Quadratmetern an, die Grundstücksgröße mit 977 Quadratmetern. Im Text gibt es keinen Hinweis darauf, dass es sich um ein ehemaliges Botschaftsgebäude handelt. Die Informationen zum Objektzustand unterscheiden sich: einmal ist von „abbruchreif“ die Rede, das andere Mal von „renovierungsbedürftig“.