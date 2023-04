Messerattacke in Friesdorf Fünfeinhalb Jahre Haft nach versuchtem Totschlag

Die Vorgeschichte der Bluttat skizzierte der Vorsitzende allerdings deutlich differenzierter: Der Angeklagte habe mit seiner Freundin in einer Erdgeschosswohnung in der Nähe gelebt: „Von dort aus dealte er regelmäßig“, so Reinhoff. Am Abend des 11. Juli habe seine Freundin ihn in einen nahegelegenen Discounter geschickt, wo er auf das spätere Opfer getroffen sei. Die Männer kannten einander wohl aus der Szene. Der 44-Jährige war mit einem Bekannten – dem erwähnten späteren Helden – unterwegs, als ihn der Angeklagte spontan als Pädophilen beschimpfte und ihm direkt in das Gesicht spuckte.