Kurs im Haus der Familie : Für Anne Kolmsee war die eigene Krise eine Chance

Motivationscoach Anne Kolmsee. Foto: Repro: Petra Reuter

Plittersdorf Anne Kolmsee gibt einen Motivationskurs im Haus der Familie. Dort erzählt sie auch aus ihrem Leben, wie sie – trotz schwieriger Umstände – weiter an sich glaubte.



Von Petra Reuter

Mit Anne Kolmsee kommt eine besondere Dozentin ins Haus der Familie nach Plittersdorf. Im Kurs „Mut zum Leben – das Leben positiv betrachten“, den die 52-Jährige anbietet, geht es vor allem um das Thema Motivation. Wie man ebendiese auch in schwierigen Zeiten findet, will sie den Teilnehmern vermitteln. Seit dem 19. Lebensjahr ist sie schwerbehindert, lernte im Laufe ihres Lebens, auch in Grenzsituationen eine klare Haltung einzunehmen und aus der Erfahrung Kraft zu schöpfen.

Mit 19 Jahren erlitt Anne Kolmsee eine Lungenembolie

Infolge einer Lungenembolie verlor sie mit 19 Jahren alles, berichtet die Dozentin. Sie wurde wiederbelebt, lag im Koma. Als sie erwachte, wusste niemand, welche ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten sie zurückerlangen würde. „Es war ein langer Weg, ich habe viel dabei gelernt“, erinnert sich die Rollstuhlfahrerin. Auf diesem langen Weg gewann sie viele Fähigkeiten wieder, andere aber eben nicht. Dennoch heiratete sie, zog mit ihrem Mann zwei Söhne groß und suchte nach einer Tätigkeit, bei der sie trotz ihrer körperlichen Einschränkungen mit Menschen zu tun hat und ihnen etwas geben kann. „Und das kann ich – denn ich habe viel Glück gehabt im Leben“, sagt sie selbstbewusst.

Man muss Hilfe annehmen

Zu ihrem Glück gehörten in der Anfangszeit ihre Familie und Freunde. Aber auch sie selbst entwickelte sich stark. „Man muss die Dinge annehmen, auch die schwierigen Zeiten“, so Kolmsee. Dazu gehöre unter anderem zu lernen, Hilfe anzunehmen oder sich Unterstützung zu holen. „Auch die schlechten Zeiten haben mich geprägt. Nur so bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin“, beschrieb sie ihre eigene Entwicklung. Dass viele Menschen in Grenzsituationen oder nach traumatischen Erfahrungen Mut und Motivation für ihre weiteren Schritte suchen, sei ihr bewusst.

„Genau deshalb gebe ich diese Kurse“, sagt Kolmsee. Sie will ihren Zuhörern den Facettenreichtum positiver und weniger schöner Lebensphasen mitsamt deren Potenzial näherbringen. Ihre eigenen Lebensziele hat sie damit noch nicht vollständig erreicht. „Ich befinde mich zurzeit in der Ausbildung zur systemischen Therapeutin“, berichtet die Dozentin. Als solche möchte sie in Rehabilitationsklinken jenen Menschen helfen, die heute in der gleichen Situation sind, wie sie sie als 19-Jährige erlebt hat. „Es ist gerade in solchen Situationen etwas ganz anderes, ob man mit einem Gesunden spricht oder mit jemandem, der aus eigener Erfahrung heraus helfen kann.“

