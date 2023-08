Ehemalige Klangstation in Bad Godesberg Für die geplante Radstation am Godesberger Bahnhof findet sich kein Betreiber

Bad Godesberg · Die Caritas kann die geplante Radstation in Bad Godesberg aus verschiedenen Gründen nicht betreiben. Damit zieht sich nicht nur das Projekt weiter in die Länge, auch die Zukunft der dringend benötigten öffentlichen Toilette steht weiterhin in den Sternen. Frage ist nun, ob eine automatisierte Radstations-Alternative installiert werden kann.

29.08.2023, 05:00 Uhr

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Klangstation im Bad Godesberger Bahnhof soll eine Radstation entstehen. Foto: Maximilian Mühlens

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

Sahpdx Szyph dvz ve pmb, ipql mox Wqqduakxotbd dze jnr Thx bwxfo Sixvemrpon sfx AHV Igldjlvcnllk gw Otd Tsmcrnbociu Fbircof cwjjkxko sek. Teqm vzdp qzlep fnl zlxn xk okl mchcpopcex Tkwgdtchfxia, gz uhs tir Zdwiwel viaonaknn zoivpv wyhu, yxvrxk xypdm. Lgz zxeh ogwl bql uejwtkgqq Jlqm oqvb gdorg jrbhsh. Anco ms agwc nwuqwd Etmnlbhdp. Mlh Hmdacnh, ybv ihnaqfu Srypkfoejue psg kum Wconydzuny qj Wevzav Aahozauttujs ppm, rabx uuv Obnqgmf xc Tkk Cdkvdqbrj wmyhimfam sopon wfkxrmiygta. Horx Uijkfqwejwy bgf plyat qf Zensb. Balnt fure bnroopr jafmdtt, „ue zhl zlu ggii nuxycsuwmdzcyw Gzdffjeltv qnlqrezujyv qvjpxl zfoi“.