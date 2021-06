Sommerferienprogramm : Für mehr Miteinander im Sommer

Mehlem Die Katholische Jugendagentur startet eine Ferien-Großoffensive in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Die Aktionen sollen über 6000 junge Menschen erreichen.

Mehr Freizeitangebote und Öffnungszeiten für mehr soziales Miteinander – Die Katholische Jugendagentur (KJA) will in diesem Jahr Kindern und Jugendlichen ein großes Freizeitprogramm während der Sommerferien anbieten. Die Aktionen an den Offenen Ganztags-Grundschulen, in den Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der kirchlichen Jugendarbeit sollen demnach über 6000 junge Menschen erreichen.

Denn die Versäumnisse seien in allen Bereichen des öffentlichen Lebens erkennbar, betont Braun-Paffhausen. „Digitale Angebote, wie auch wir sie in den OTs genutzt haben, konnten das direkte Erlebnis in der Gruppe nicht ersetzen.“ Die KJA will daher in den Sommerferien über 6000 Kinder und Jugendliche aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis erreichen. „Nach fast einem Jahr zu Hause rumsitzen wollen wir alle gemeinsam was erleben und unsere Freunde treffen. Das Wichtigste für uns ist, dass wir in diesem Sommer wieder zusammen draußen sind, lachen, rätseln und einfach Spaß haben dürfen“, erklärt Marc Hammer, Leiter von der KJA-Einrichtung Rheingold in Mehlem.