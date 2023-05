Interview mit einem Pfarrer und einer Vikarin Kirche darf nicht zum Callcenter werden

Oliver Ploch: Zwei Kirchen, drei Dörfer und nur 1.200 Gemeindemitglieder: Schon nach wenigen Monaten war ich bei allen bekannt. Es war eine glückliche Zeit. Die Kirche war den Menschen wichtig. Ich wurde zu Sterbenden gerufen, auch mitten in der Nacht. Aber auch beim Schützenfest oder der Kirmes musste der Pfarrer dabei sein. Viele haben sich engagiert, und Austritte gab es so gut wie keine. Ich wollte den Menschen nahe sein und sie in Freud und Leid begleiten. Umgekehrt durfte ich aber auch selbst in meiner Gemeinde Unterstützung erfahren.