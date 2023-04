GA-Serie: Geschichten am Grab Diesem Mann sind Stadthalle und Theater in Bad Godesberg zu verdanken

Was Godesberg Heinrich Hopmann (1897-1968) zu verdanken hat? Er habe als Bürgermeister, also von 1948 bis 1963, den Aufbruch des damals noch selbständigen Godesbergs in die Moderne organisiert, sagt Iris Henseler-Unger, die Vorsitzende des hiesigen Heimatvereins. Sie steht auf dem Burgfriedhof am Grab des Mannes, der uns auf dem überlieferten Schwarz-Weiß-Foto vor einer Bücherwand sitzend so ernst anblickt. In Rostock war er geboren worden. 1923 kam er als Lehrer für Latein, Griechisch und Geschichte ans Aloisiuskolleg (Ako) in Godesberg. „In den Jahren des Wirtschaftswunders gelang es Hopmann gemeinsam mit vielen engagierten Bürgern, den Aufbau voranzutreiben und Godesberg zu einer Kongress- und Diplomatenstadt auszubauen“, sagt Henseler-Unger. „Stadthalle und Stadttheater sind ihm zu verdanken.“