Gärten in Bad Godesberg Auf der Suche nach Faun und Nymphe

Was mussten sie nicht schon alles erdulden? Erst standen Faun und Nymphe an der Villa Wacholderhöhe – der heutigen Stella Rheni des Aloisiuskollegs. Dann zog die zwei in den Garten hinter dem Haus an der Redoute und vor ein paar Jahren dann zwischen Ebereschen vor dem Haus. Irgendwer verpasste dann dem römischen Naturgott einen feuerroten Anstrich. Der ließ sich abwischen, doch das bronzene Paar kommt nicht zur Ruhe.