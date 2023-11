Ehemaliger Gasthof in Niederbachem „Zur Traube“ sorgt für Zündstoff zwischen Gemeinde und Politik

In der Fraktionssitzung sei der Wunsch geäußert worden, die Verwaltung solle die Vorlage zurückziehen, erklärte Bürgermeister Jörg Schmidt auf GA-Anfrage. Er habe festgestellt, dass dies vom Grundsatz her möglich sei, er sich aber erst mit dem Beigeordneten besprechen müsse. In diesem Gespräch hätten sich Christian und er dann darauf verständigt, „das Thema in der Sache im Ausschuss vorzustellen und darüber zu informieren, damit alle auf demselben Stand sind“, so Schmidt. Das Ergebnis der Abstimmung werde von der Verwaltung selbstverständlich „vollumfänglich akzeptiert“.