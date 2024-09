Gebäudeschäden in Bad Godesberg Marode Säule am Aennchenplatz entdeckt

Bad Godesberg · Ein großes Haus am Aennchenplatz in Bad Godesberg sorgt für Aufsehen: An einer tragenden Säule bröckelt Putz, ein verrosteter Stahlträger ist zu sehen. Die Stadt zeigt sich besorgt und hat sich den Schaden angesehen.

28.09.2024 , 05:00 Uhr

Der Beton bröckelt, ein Stahlträger kommt zum Vorschein: Eine der tragenden Säulen am Aennchenplatz. Foto: Richard Bongartz

Von Richard Bongartz Redakteur Bonn