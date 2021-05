Roman mit Szenen aus dem Diplomatenleben im Villenviertel : Geborgen – und doch nicht zugehörig

Nana Oforiatta Ayim Foto: Sam pelly/Sam Pelly

Bad Godesberg Die Kunstkuratorin Nana Oforiatta Ayims lässt in ihrem ersten Roman Erinnerungen aufleben. Es ist auch ein Rückblick in die 1980er Jahre, als Diplomatenfamilien wie die ghanaischen Baffoes Godesberg mitprägten.



Aus der Botschaft Ghanas im Villenviertel dringen an diesem Nachmittag in den 1980er Jahren durchdringende Stimmen und lautes Lachen. Eine Diplomatenfamilie hat Freunde, Verwandte und Kollegen geladen. Und auch das Mädchen Maya, die Hauptfigur des Romans „Wir Gotteskinder“ von Nana Oforiatta Ayim, tritt mit ihren Eltern in diese gut gelaunte Gesellschaft ein. Sofort dreht Mayas Mutter im Kreis ihrer Verwandten lebensfroh auf, wiegt alsbald im Tanz ihre Hüften, sodass sowohl die kleine Tochter als auch der zurückhaltende Vater, ein ghanaischer Arzt, vor Scham im Sofa versinken. Warum konnte die von einem ehemaligen König Ghanas abstammende Mutter nicht „einmal, ein einziges Mal, still sein“?

Das Flair der Jahrzehnte, als im Diplomatenstadtteil Godesberg das Herz der weltoffenen Bundeshauptstadt pochte, als die exotisch gekleideten Vertreter ferner Länder über den Theaterplatz flanierten, ist in diesem Roman sofort spürbar. Die von vielen im Nachhinein verklärten Jahre, als Diplomatenfrauen in Kaufhäusern gleich einen ganzen Schwung Modeartikel kauften, klingen nach. Im Buch schickt Mayas Mutter an der Kasse noch ein lauttönendes „Ich bin Prinzessin, wissen Sie?“ hinterher und wird alsbald von einem ganzen Rudel beflissener Verkäuferinnen zur Rolltreppe geleitet. Tochter Maya hat zuvor aber sehr wohl die misstrauischen Blicke gesehen und auch das N-Wort nicht überhört, das ihr ein anderes Kind zugezischt hat. Beim Blick in den Spiegel wird Maya klar: Sie sieht nicht aus wie das deutsche Rotbäckchen, das von den hiesigen Saftflaschen strahlt. Sie ist schwarz.

Info Zur Person Nana Oforiatta Ayim lebt seit 2011 in Ghana. Sie ist eine Enkelin des Königs der ghanaischen Region Akyem Abuakwa. Sie studierte Afrikanische Kunstgeschichte, arbeitete für die UN in New York und ist heute weltweit als Kunstvermittlerin und Kuratorin, aber auch als Filmemacherin tätig. Sie initiierte 2019 auf der Kunstbiennale von Venedig erstmals einen eigenen Pavillon für Ghana und erstellt aktuell die erste Enzyklopädie in 54 Bänden über die Kulturgeschichte jedes afrikanischen Landes.

Wie viel Nana Oforiatta Ayim steckt in der Hauptfigur, heißt die GA-Frage an die Autorin, die heute als international erfolgreiche Kunstkuratorin und Filmemacherin in Accra in Ghana lebt. Oder anders gesagt: Inwieweit ist ihr erster Roman autobiografisch, inwieweit eine Geschichte im Sinne der im Buch thematisierten „Oral History“, also mündlich überlieferter Geschichte? „Es ist beides“, antwortet Oforiatta Ayim, ihr Buch sei eine spirituelle Genealogie. „Ich glaube, mir ist dieser Begriff lieber als autobiografisch. In ihm ist auch Platz für Mythologie oder Fantasie.“ Sie sei wie die Maya ihres Buches bis zum Alter von acht Jahren im Rheinland aufgewachsen, bevor die Familie nach Großbritannien wechselte. Die Gastgeberin des Buches sei ihre Tante. „Sie war eine sehr enge Freundin meiner Mutter, sie ist die Mutter von Tony Baffoe, der in Deutschland Fußball gespielt hat und der noch heute wie ein großer Bruder ist“, sagt die Autorin.

Ehemalige Botschaft Ghanas an der Rheinallee 58. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu

Sie spricht von Elizabeth Baffoe, die heute 91-jährig immer noch in Godesberg wohnt. Die Gattin des früheren ghanaischen Kulturreferenten hat im Buch ins Villenviertel eingeladen. Ja, die Botschaftspartys seien damals sehr traditionell mit afrikanischer, aber auch viel Soulmusik gefeiert worden, berichtet Angelina Joyce Stützer, die Frau des heutigen „Bastei“-Gastronomen Martin Stützer und Enkelin von Elizabeth Baffoe, auf GA-Frage. Beim großen Familientreffen im Buch taucht der 1965 geborene Anthony Baffoe auch selbst auf. Der nachmalige Bundesligaspieler und Moderator, der heute sozusagen als Oliver Bierhoff für Ghanas Fußball arbeitet, wurde einst beim 1. FC Ringsdorff-Godesberg von Christoph Daun, damals Jugendtrainer des 1. FC Köln, entdeckt.

Im Buch begrüßt Anthony Baffoe die Cousine „lächelnd wie ein Präsident“ und lobt: „Ist sie nicht hübsch?“ Woraufhin sein Freund das Kind mit dem Urteil verwirrt: „Aber sie weiß es.“ Da schwört sich Maya: Als Frau wird sie nicht verschämt lächeln, nur damit Männer sie „gegen die Wand drücken“. Ihre Eltern empfindet sie als in Deutschland entwurzelt. Sie wird ihre eigene Identität suchen. Und wie waren die eigenen acht deutschen Jahre für die Autorin? „Es war Kindheit. Ich denke an Abenteuer und an Spaß, an Geborgenheit“, antwortet Oforiatta Ayim. Aber sie denke auch an das „Verlorensein, das nicht Zugehören“. Im Buch schildert sie, wie Maya sich glücklich über kleine Papiertüten beugt, „gefüllt mit glänzend schwarzer Lakritze, sauren vierfarbigen Zungen und weißen Schaummäusen, die wir aßen, bis uns schlecht wurde“ – ein rheinisches Kind unter vielen in den 1980er Jahren.

Andererseits versinkt diese Maya im Boden, als die Lehrerin ihrer Mutter beim St. Martins-Singen mit Klischees über Afrika erklären will, wer der Heilige war. Mit einem „Ich bin Christin“ wendet sich die Mutter ab. Und auch die Einladung bei einer Klassenkameradin endet für Maya in Misstrauen der Einheimischen: Sie hat naiv von ihrem Opa, dem König, erzählt. Die Generation vor ihr sei fern der Heimat noch behaftet von einem „kolonialen Unwohlsein“ gewesen, schreibt die Autorin über das Lebensgefühl wohl auch vieler damaliger Diplomaten. Ihre Generation baue eine Brücke, damit wiederum ihre Töchter und Söhne „wahrhaft Freie“ werden könnten. Und zwar in einer Welt, in der alle Menschen Teil einer gemeinsamen Geschichte sein können.