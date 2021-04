Heiderhoferin gründet Hilfsprojekt : Gehäkelte Babysachen fürs Marienhospital

Bad Godesberg Sylvia Zscheile hat eine Facebook-Gruppe gegründet, die fürs Marienhospital strickt und häkelt. Noch vor Ostern will die Heiderhoferin Eltern und Babys sieben Kisten mit Decken, Mützen, kleinen Schuhen und Schmusetieren vorbeibringen.

Deshalb und wegen der Pandemie habe sie aktuell also besonders viel Zeit für ihr Hobby, sagt Zscheile. So habe sie ihr Projekt „Häkeln für den guten Zweck“ gestartet. Mit Gleichgesinnten hat sie dem Marienhospital in dieser Woche die erste Ladung selbst hergestellter Kinderartikel überbracht. „Die haben dort doch kranke Kinder, aber auch die Neugeborenen, die Frühchen und die Sternenkinder, also die Babys, die sterben. Für die wollten wir etwas tun“, erläutert die Heiderhoferin.