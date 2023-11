Großer Produktionsaufwand Geheimnisvoller Dreh in der Redoute

Bad Godesberg · Wieder hat eine Produktionsfirma in Bad Godesberg gedreht. Diesmal in der Redoute. Was genau? Da hüllen sich alle in Schweigen. Es könnte was mit Netflix zu tun haben.

17.11.2023 , 18:00 Uhr

Nach dem Dreh muss das Team in der Redoute alles wieder aufräumen. Foto: Axel Vogel

Von Richard Bongartz Redakteur Bonn

