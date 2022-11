Weihnachtsdorf auf dem Moltkeplatz : Gemütlicher Treffpunkt im Zentrum von Bad Godesberg

Glühwein auf dem Moltkeplatz : Licht an im Weihnachtsdorf in Bad Godesberg Auf dem Bad Godesberger Moltkeplatz hat Ralf Reifenberg sein Mini-Weihnachtsdorf eröffnet. Bis zum 30. Dezember gibt es Glühwein und mehr. Die Besucher stehen wettersicher in Separees.