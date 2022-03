Bernhard Schlink im Gespräch : „Kräftig auszuteilen macht noch keine Debatte“

BONN Schriftsteller Bernhard Schlink über sein Buch „Die Enkelin“, die innere Einheit, das moralische Überlegenheitsgefühl der westdeutschen Linken und seinen Optimismus mit Blick auf die Jugend

Ein älterer Herr, der nach dem Tod der geliebten Ehefrau deren lang gehütetes Geheimnis entdeckt: Noch bevor mit seiner Hilfe in den Westen flüchtete, hatte sie in der DDR eine kleine Tochter zur Welt gebracht und zur Adoption freigegeben. Kaspar, so der Namen des Mannes, macht sich auf die Suche nach dem Mädchen und findet es in einem Milieu völkischer Siedler auf dem Land im Osten der Republik. Kaspar nimmt sich des Mädchens an und gewinnt ihr Vertrauen. Darum geht es in Bernhard Schlinks jüngstem Roman „Die Enkelin“. Zu den Hintergründen, historischen und aktuellen Bezügen befragte Rüdiger Franz den Autor, der am Donnerstag, 24.März, auf Einladung Bad Godesberger Parkbuchhandlung in der Redoute aus seinem Buch liest.