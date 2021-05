Planung für den Heiderhof : Generationenpark nimmt die nächste Hürde

Heiderhof Die Mehrheit der Godesberger Bezirksvertretung stimmt dem Vorentwurf zur Umgestaltung des Heiderhofer Sportplatzes zu. Die Bürgerbeteiligung ist auch im nächsten Schritt ein wesentliches Instrument. Ein Bonner Planungsbüro erhält den Zuschlag.

Die Umgestaltung des Heiderhofer Sportplatzes zu einem Generationenpark für alle Bürger hat die nächste Hürde genommen. Gegen die Stimmen der Alternative für Deutschland (AfD) und des Bürger Bund Bonn (BBB) haben sich die Bad Godesberger Bezirksverordneten dafür ausgesprochen, weitere Planungsleistungen und die erforderlichen Gutachten zum Naturschutz in Auftrag zu geben.

Wie berichtet, wird der Platz seit einigen Jahren nicht mehr von Vereinen genutzt. Deshalb hatte die Stadt im Juni 2019 eine Bürgerbeteiligung für eine neue Nutzung angeregt. Nach einer zweitägigen Werkstatt, an der sich neben Bürgern auch drei Landschaftsplanungsbüros aus Bonn, Bochum und Frankfurt beteiligten, hatte im November 2020 die Empfehlungskommission per Video getagt, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage mitteilte.