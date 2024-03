Kontroverse Diskussion der Politik Ehrung für den getöteten Bonner Polizisten Gerd Höllige

Der Tag, an dem Gerd Höllige starb, jährt sich im Juli zum 22. Mal. Und noch immer beschäftigt der Tod des Polizeikommissars viele Menschen im Stadtbezirk so sehr, dass ein Bad Godesberger jüngst einen Vorstoß wagte: Um Höllige zu ehren, der im Dienst ums Leben kam, solle eine Straße nach ihm benannt werden, forderte er in einem entsprechenden Antrag. Die Stadt stand dem Ansinnen kritisch gegenüber, doch die Politik konnte einen Kompromiss finden. So wird künftig zwar keine öffentliche Straße, aber ein Weg im Kurpark den Namen des Polizeikommissars tragen. Das hat die Bezirksvertretung mehrheitlich, gegen die Stimme der AfD, beschlossen.