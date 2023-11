Todesfall bei Einsatz Stadt will Straße in Bad Godesberg nicht nach getötetem Polizisten benennen

Die Bonner Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte mit Unterstützung der Polizeiwache Bad Godesberg seinerzeit eine Erinnerungsstätte für Höllige errichtet. Seitdem findet an der Koblenzer Straße/Höhe Kurpark jährlich eine Gedenkfeier für den Polizisten statt. Dieser aber sollte noch mehr geehrt werden, findet ein Bad Godesberger. Er möchte, dass eine Straße nach dem im Dienst getöteten Beamten benannt wird, und zwar die Zufahrt zum Kleinen Theater. Dort, so das Argument, müssten dann lediglich zwei Anschriften geändert werden – die des Theaters und die des Tennisclubs. Darüber hinaus liege die Stichstraße „in räumlicher Nähe zum damaligen Tatort“, heißt es in dem entsprechenden Bürgerantrag, über den die Bezirksvertretung Bad Godesberg in ihrer nächsten Sitzung berät. Sie beginnt am Mittwoch, 22. November, um 17 Uhr in der Stadthalle, Koblenzer Straße 80.