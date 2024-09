Einzelhandel in Bad Godesberg Das ändert sich in der Bad Godesberger Geschäftswelt

In der Bad Godesberger Innenstadt ist derzeit einiges in Bewegung. Im ehemaligen Gutenberg-Gebäude an der Alten Bahnhofstraße geht es voran, auch in der früheren Hussel-Filiale gibt es neben Modischem auch Schokoladiges zu erwerben. Darüber hinaus haben sich weitere Einzelhändler rund um die Fußgängerzone angesiedelt, während andere umbauen. Allerdings gibt es auch einige leer stehende Ladenlokale.