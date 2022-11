Aktion Supernova - Sternelicht : Geschäftsleute organisieren Weihnachtsgeschenke für Jugendliche

Ranzen und Rucksäcke für Kinder : Biker in Sankt Augustin finden doch Abnehmer für Spenden Die Biker der Bundespolizei in Sankt Augustin hatten vor, Ranzen und Rucksäcke für Kinder zu spenden. Doch zunächst wollte die Sachen niemand haben. Jetzt ist aber alles anders: Das Interesse ist so groß, dass die Biker an weitere Spenden denken.