Von Salatsoße bis Heilwasser Geschenke für waschechte Godesberger und Wachtberger

Für den Kunstfreund: Einen Happen Kunst bietet Nadja Schmitz-Schüller in ihren bunt gestalteten alten Zigarettenautomaten an. Alles Unikate, pro Päckchen für vier Euro. Also deutlich günstiger als eine Schachtel Kippen und natürlich gesünder. „Das Interesse und die Freude sind nach wie vor groß“, sagt die Plittersdorferin, die mittlerweile neun Kunstapparate zwischen Bonn, Beuel und Mehlem betreibt. Sie sind individuell bestückt mit unterschiedlichsten kleinen Kunstwerken: Malerei, Objekte, Collagen, Drucke, Textilkunst, Skulpturen, Keramik und vielem mehr. Die Kleinigkeiten sind mit Liebe hergestellt, regen hier und da zum Nachdenken an oder sind einfach auch mal witzig. So kann man sich auch ein (kleines) dickes Fell zulegen und es in einer Dose immer dabeihaben. Das ist doch mal was. Mehr: diseinerei.de/