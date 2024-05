Geschichten am Grab Prominenter Ebba Hagenberg-Miliu stellt neues Buch vor

Journalistin Ebba Hagenberg-Miliu, die die einfühlsamen und akribisch recherchierten Porträts auch in 23 Teilen im General-Anzeiger veröffentlicht hat, stellt ihre „Geschichten am Grab“ über Godesberger, die zu ihrer Zeit bekannt oder berüchtigt waren, nun in Buchform vor. „Verehrt, geschätzt – oder gefürchtet“, lautet der Titel. Die Autorin spricht darüber an diesem Freitag, 17. Mai, ab 18.30 Uhr im Haus an der Redoute an der Kurfürstenallee 1.