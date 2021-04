Polizeieinsatz auf dem Heiderhof : Geschoss durchschlägt Fensterscheibe

Heiderhof Vermutlich mit einem Luftgewehr haben Unbekannte auf dem Heiderhof herumgeschossen. Nachdem eine Metallkugel die Fensterscheibe in einem Mehrparteienhaus durchschlagen hat, alarmiert der betroffene Mieter die Polizei.

Nach einem lauten Knall in seiner Wohnung und einem verdächtigen Loch in der Fensterscheibe hat ein Heiderhofer am Freitag die Polizei alarmiert. In der lokalen Facebook-Gruppe hatte Uschi Küpper, deren Lebensgefährte Albert Schreiner das Haus gehört, von dem Vorfall bei einem Mieter berichtet. „Unser Mieter ist sehr geschockt“, sagte sie auf Nachfrage dem GA. Denn er hatte direkt neben der Stelle gesessen, an der ein Geschoss die Scheibe durchschlagen hatte.