Neuer Auftakt beim Philosophischen Salon in Bad Godesberg : Gespräche, die den Kopf drehen

Der Philosophische Salon

Wer die Diskussionen beim Salon erleben möchte, kann in der Regel am letzten Freitag im Monat nach Muffendorf kommen, Am Gäßchen 24. Wegen der begrenzten Platzverhältnisse ist eine Anmeldung unter ☎ 02 28/63 24 45 oder per E-Mail an markus.melchers@sinn-auf-raedern.de wichtig. Themen der nächsten Monate: Am 24. Februar steht „Überdruss“, am 24. März „Gemeinwohl und Egoismus“ und am 21. April „Warum handele ich nicht immer gemäß meiner Einsicht?“ an. Alle Termine findet man auf www.sinn-auf-raedern.de.