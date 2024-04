Sturmschäden in Bonn und der Region Umgestürzte Bäume und gesperrte Straßen nach Unwetter

Am Wittelsbacherring in Bonn sind mehrere Äste, zwei Straßenlaternen und eine zugehörige Leitung auf die Fahrbahn gestürzt. Eine weitere Leitung, die zwei weitere Laternen versorgt, wurde abgerissen. Die Stadtwerke Bonn (SWB) kümmerten sich um die Entsorgung loser Äste sowie um die Straßenbeleuchtung. Der Wittelsbacherring war vorübergehend gesperrt. Auch am Beethovenplatz blockierten herabgefallene und weggeschnittene Äste etwa die Hälfte der Fahrbahn.