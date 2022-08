Sperrung für den Autoverkehr : Gleisarbeiten in Bad Godesberg

Der Bahnübergang an der Plittersdorfer Straße. Hier wird die Bahn kurzfristig tätig. Für Autos geht es dann dort erst einmal nicht weiter. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Kurzfristig erledigt die Deutsche Bahn sogenannte Gleisstopfarbeiten an Gleisen in Bad Godesberg. Der Zugverkehr rollt weiter, der Autoverkehr an einer Stelle nicht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schauff

Die Deutsche Bahn (DB) führt kurzfristig ab diesem Freitagabendabend, 19. August, 19 Uhr, Gleisstopfarbeiten in Bonn Bad Godesberg, im Bereich der Plittersdorfer Straße, durch. Die Hauptarbeiten finden laut DB in den Nächten 19. /20. August sowie 21./22. August statt.

Für die Arbeiten müsse auch der Bahnübergang an der Plittersdorfer Straße bis einschließlich Montag, 22. August, 14 Uhr, gesperrt werden. Umleitungen für den Straßenverkehr werden eingerichtet. Der Zugverkehr findet weiterhin statt.

Fußgänger und Radfahrer können weiterhin die Personenunterführung nutzen.