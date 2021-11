Friesdorfer Adventsmarkt : Glühweingenuss mit Hygieneauflage

Friesdorf Der Friesdorfer Adventsmarkt bot den Besuchern dank 2G-Regel und viel Abstand Gelegenheit, gemütliche Stunden an der frischen Luft miteinander zu verbringen

Vermutlich hatte die Friesdorfer Glück mit ihrem traditionellen Weihnachtsmarkttermin: „Ob wir das nächstes Wochenende so machen könnten, weiß ich nicht“, sagte Ralf Hünten, erster Vorsitzender des Ortsausschusses. Denn obwohl zwischen den beiden Standreihen auf dem Parkplatz neben dem Friesdorfer Freibad viel Platz gelassen wurde, wurde es dort trotzdem an manchen Stellen recht eng. Das war sicher zum einen dem Sonnenschein am Samstag geschuldet – beziehungsweise, wenn man Hünten glauben kann, dem Vertrag mit Petrus. „Wir haben so gebetet: Gib den Leuten schönes Wetter.“ Die Leute kamen aber wohl auch, weil sie noch mal die Gelegenheit zum Miteinander hatten – den wer weiß, welche Regeln in den kommenden Tagen gelten. „Ich finde des schön, in Gesellschaft mit anderen zu sein“, sagte Antonia von den Pfadfindern, die mit einigen Freunden zwischen den Ständen Glühwein trank. Es sei ja wohl die letzte Chance, vermutete Thorsten.