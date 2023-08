Godesberg-Nord Stadt will keine weiteren Wohnungen im Gewerbegebiet

Das Vorgehen ist laut Stadt nicht neu: Schon in der Vergangenheit gab es Bestrebungen, Gewerbe- in Wohnflächen umzuwidmen. Dem aber soll auf Wunsch der Stadt ein Riegel vorgeschoben werden. Der Konflikt: Der aktuelle Bebauungsplan schließt Wohnungen an dieser Stelle nicht explizit aus. Würden diese dort installiert und bezogen, sieht die Stadt (weiteres und verschärftes) Konfliktpotenzial – unter anderem wegen der Lärm-Emissionen. „Darüber hinaus würde eine wichtige vorhandene Gewerbefläche im Bonner Stadtgebiet für eine gewerbliche Nutzung verloren gehen“, so die Stadt.