Freiwilliges Soziales Jahr in Medellín Junger Godesberger arbeitet bald auch mit ehemaligen Kindersoldaten in Kolumbien

Bad Godesberg · Das Abitur hat er frisch in der Tasche, jetzt wird Manuel Graef Alarcón seinen Freiwilligendienst in einem Projekt für sozial benachteiligte Kinder in Kolumbien beginnen. Über seine Motivation und wie er sich auf den Einsatz in der Don-Bosco-Einrichtung in der Stadt Medellín vorbereitet hat.

04.09.2024 , 15:00 Uhr

Als Fußballtrainer kennt Manuel Graef Alarcón den Mehlemer Spotplatz gut. Bald startet sein nächstes soziales Engagement in einem zwölf Monate dauernden Freiwilligendienst im Ausland. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu