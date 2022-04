Campingplatz Genienau und Kurpark : Godesberger ärgern sich über Baumfällungen

Ende März türmte sich ein großer Berg aus Pappelresten am Mehlemer Campingplatz Genienau. Foto: Privat

Bad Godesberg An zwei markanten Punkten mussten in Bad Godesberg Bäume gefällt werden: am Campingplatz Genienau und im Kurpark. Während Bürger und der BBB die Maßnahmen kritisieren, begründet die Stadt ihre Vorgehen.

Wenn Bäume in Bonn gefällt werden, freut das meist Nachbarn in Sachen Verschattung und ärgert Naturschützer in Sachen Klima. Das gilt nicht erst, seitdem die Stadt eine grüne Oberbürgermeisterin hat. Ein klein wenig anders gelagert sind zwei Fälle in Bad Godesberg, die einmal Passanten und einmal die Politik beschäftigen.

Als eine Mehlemerin Ende März wie so häufig am Campingplatz Genienau vorbeikam, traute sie ihren Augen nicht. „Ich habe mit Schrecken ein wahres Schlachtfeld mit gefällten Bäumen entdeckt“, schrieb sie danach dem GA. Auf Rückfrage einer Bekannten habe es geheißen, es seien sechs über 100 Jahre alte Pappeln gefällt worden. Und das, obwohl nur ein Ast heruntergefallen sei. Schnell tauchte der Vorwurf auf, Pappeln und Camper passten nicht gut zueinander.

Zwei Bürgerinnen sind entsetzt über Fällungen am Campingplatz

Die Mehlemerin, die anonym bleiben möchte, wunderte sich aber noch aus einem anderen Grund über die Maßnahme: „Ich beobachte das allris-System der Stadt und habe nie eine Genehmigung für diese Fällungen gesehen.“ Eine andere Leserin hatte sich schon ein paar Tage zuvor bei der Redaktion gemeldet und bilanziert: „Da sind die Fällungen in Beuel wohl ein Klacks dagegen.“ Damit spielte sie auf die Bäume an, die für den Ausbau der rechtsrheinischen Radroute in der Rheinaue weichen mussten.

Die Stadt betont auf Nachfrage: „Die Untere Naturschutzbehörde hat dem Eigentümer die Fällung von sechs Pappeln zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit auf dem Campingplatz genehmigt.“ Als Ersatz müssten in der kommenden Pflanzperiode sechs neue Laubbäume gepflanzt werden. „Die betroffenen Schwarzpappeln hatten alters- und artbedingt im Laufe der letzten Jahrzehnte eine weiträumige Hohlstämmigkeit in Teilen der Stämme und in weiten Teilen der Stämmlinge und Starkäste entwickelt“, sagt Presseamts-Mitarbeiterin Andrea Schulte.

Großer Ast einer Pappel stürzte 2021 auf einen Wohnwagen

In der Endphase einer solchen Entwicklung nehme die Tragfähigkeit des verbleibenden Holzes fortlaufend ab, da der Holzabbau durch Pilze innen schneller voranschreite als der Zuwachs durch die Jahresringe. „Damit steigt die Bruchgefahr betroffener Bäume stetig“, so Schulte. Bereits vor mehreren Jahren seien die Kronen gekürzt worden, um die Verkehrssicherheit temporär wiederherzustellen.

Trotz der Sicherungsmaßnahmen seien in den Folgejahren mehrfach größere Kronenteile abgebrochen und 2021 ein Starkast auf den darunter stehenden Wohnwagen gestürzt. „Es gab einen erheblichen Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand“, teilte Schulte mit. Da bei einem Campingplatz besondere Sicherheitsanforderungen bestünden, war die Fällgenehmigung für die Stadt „unumgänglich“. „Es ist beruhigend zu erkennen, dass das Wohl der Menschen dem sicherlich auch wichtigen Wohl der Bäume und Pflanzen letztlich übergeordnet ist“, sagte auf Anfrage Platzwart Wolf Schäfer. Denn anfangs sei die Zustimmung verweigert worden.

Schritt 2 vor Schritt 1 macht aus Sicht des Bürger Bunds Bonn (BBB) die Stadt bei einer Fällung einer Esche auf dem Gelände des Godesberger Tennis-Klub Grün-Weiss. Wie berichtet, plant der Verein auf seiner Anlage im Kurpark den Bau einer neuen Zweifeldtennishalle. Auf Antrag seiner Fraktion sei beschlossen worden, dass der Bezirksvertretung das Vorhaben vor Erteilung einer Baugenehmigung vorgestellt werde, so Marcel Schmitt (BBB).

BBB ärgert sich über Dringlichkeit für Fällung im Kurpark

Das sei immer noch nicht geschehen, weshalb seine Kollegin Jutta Acar in der vergangenen Sitzung beantragt hatte, die Fällung des Baums erst einmal zu vertagen. Da die Vorlage als solche einstimmig vertagt worden war, zog das laut Stadtverwaltung eine Dringlichkeitsentscheidung nach sich. Wie Lea Hoffmann vom Presseamt mitteilte, habe die Esche schnell gefällt werden müssen, da sie den Weg versperrt habe zu einem Gefahrenbaum. Dieser sei von einem Pilz befallen und müsse dringend weichen, da er umzustürzen drohe.

„Durch die Fällung der Esche, kommt man an diesen Baum einfacher heran, sodass keine Straßensperrung mehr notwendig ist. Die Kosten für die Fällung des Baumes reduzieren sich dadurch um schätzungsweise 10.000 Euro“, sagte Hoffmann. Die Esche habe ebenfalls bereits unter Beobachtung gestanden und nach Einschätzung der städtischen Baumfachleute keine Zukunft mehr gehabt. Die Gesamtkosten stünden noch nicht fest.

Stadt: Kosten für weitere Fällung konnten minimiert werden

Der BBB hatte auch kritisiert, dass die Stadt – und nicht der Verein – die Maßnahme bezahlt. Hoffmann verwies auf einen Ratsbeschluss von 2020, wonach bei Miet-/Pachtverträgen mit Vereinen, die Baumkontrolle und -unterhaltung auf dem Mietgegenstand der Grundstückseigentümerin (also der Stadt) obliegt. Für den BBB bleibt alles fragwürdig, zumal zwischen den zwei Bäumen seiner Meinung nach genug Platz für den Einsatz von schwerem Gerät zur Verfügung gestanden hätte.