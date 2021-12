Gedenkaktion für Lilly Flohe : Godesberger Facebook-Gruppen sammeln für Mädchenhaus

Bad Godesberg Als die Bad Godesbergerin Lilly Flohe im September starb, wurde schnell der Ruf laut, ihre Weihnachtsaktion für Einrichtungen des Mädchenhauses fortzusetzen. Ihre einstigen Mitstreiter, Manfred Kohllöffel und Ralf Liczner, sprangen ein. Und konnten auf die Unterstützung von Mitgliedern aus gleich drei Facebook-Gruppen setzen.

Im September 2021 war Flohe plötzlich verstorben, hatte zuvor angekündigt, nach erfolgreichen acht Mädchenhaus-Weihnachts-Sammlungen mit der 9. Sammlung in diesem Jahr die Aktion in jüngere Hände legen zu wollen. Zur Übergabe kam es dann nicht mehr. Im Oktober begannen Manfred Kohllöffel und Ralf Liczner, die schon in den zurückliegenden Jahren bei der Weihnachtsaktion mit an Bord waren, die aktuellen Sachspenden-Sammlung zu planen. Und damit Flohes soziales Engagement fortzusetzen.