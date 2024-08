Internationaler Erfolg für Bad Godesberger Regisseur „Ich habe den Film gedreht, den ich zum Ende meiner Schulzeit gerne gesehen hätte“

Im September in Bonn, im Oktober auf dem internationalen Filmfestival in Spanien und im November in Tokio. Der 26-jährige Bad Godesberger Regisseur Patrick Büchting konnte mit der Verfilmung des Romans „Morgens irgendwo am Meer“ bereits zahlreiche deutsche Preise abräumen. Im September wurde Büchtings Film vom Internationalen Filmfestival Schlingel als bester Jugendfilm Deutschlands ausgezeichnet. Kurz bevor sich der junge Regisseur auf die Filmbühnen der Welt begibt, stattet er seinem Heimatkino Kinopolis in Bad Godesberg am 3. September mit einer Sondervorstellung einen Besuch ab und steht für Fragen bereit.