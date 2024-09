Eingeschränkte Öffnungszeiten wegen Personalmangels Godesberger Trinkbrunnen sucht neue Thekenkräfte

Die Kurfürstenquelle in Bad Godesberg ist als Heilwasser sehr beliebt. Und so ist der Trinkpavillon, in dem man im idyllischen Stadtpark spontan ein Glas des Wassers trinken kann, eine Institution. Doch dessen Türen sind aktuell für durstige Spaziergänger immer öfter geschlossen. Denn dem zuständigen Verein Bürger Bad Godesberg fehlt es an ehrenamtlichen Helfern für den Ausschank.