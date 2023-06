Bad Godesberger Wahrzeichen Faustdicke Mauersteine lösen sich vom Turm der Godesburg

Der Vierungsturm der Godesburg diente ursprünglich als Treppenaufgang zu den einzelnen Etagen der Wohngebäude der Godesburg, die ehemals auf zwei Seiten des Turms angebunden waren, wie das Presseamt erklärt. „Bei der sogenannten Schildwand handelt es sich um ein massives und meist auch sehr hohes Verteidigungselement, das sich in der Regel vor, oder unmittelbar am Palas (Hauptgebäude) der Burg befindet“, heißt es in der Mitteilung weiter. An der Godesburg bildete die Wand einen Teil der Fassade des Palas. Die Mauer sei besonders dick und widerstandsfähig gegen Geschosse und andere Angriffe gewesen. „Die heute noch erhaltenen Reste dieser Schildwand sind die beiden hoch auftragenden Wandscheiben am Rittersaal“, so die Stadt.