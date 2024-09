Spirit of Gospel wird 25 Ein Gospelchor mit großer Stimme und ganz viel Herz

Neben Auftritten bei Gottesdiensten, dem Jahreskonzert traditionell am vierten Fastensonntag im Frühjahr und den jetzt anstehenden Benefizkonzerten wird am 17. November ab 11.15 Uhr der Sonntagsgottesdienst in der Albertus-Magnus-Kirche in Bad Godesberg-Pennenfeld gestaltet. Und am 15. Dezember, dem dritten Advent, gibt es das traditionelle Adventkonzert in der Muffendorfer St. Martinskirche. Zudem werden die Chormitglieder auch zu Hochzeiten oder anderen besonderen Anlässen engagiert. Geprobt wird immer donnerstags ab 18.15 Uhr (Hauptchor ab 19.15 Uhr) im katholischen Pfarrheim an der Klosterbergstraße in Muffendorf.