Austausch mit Planern, Stadt und Bürgerschaft : Großes Interesse an der Zukunft des historischen Rüngsdorf

Keine Keime mehr im Wasser : Rüngsdorfer Freibad öffnet diesen Donnerstag wieder Das Rüngsdorfer Freibad kann an diesem Donnerstag wieder seine Türen für Badegäste öffnen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, sei die am Montag entnommene Probe des Beckenwassers keimfrei.