Nach Tod von Alexej Nawalny Grüne kündigen Mahnwache am russischen Konsulat in Bad Godesberg an

In der Mitteilung bekräftigt der Ortsverband, dass Russlands Krieg in der Ukraine und die Ermordung Alexej Nawalnys Angriffe auf all das seien, wofür die Partei stehe: „Wahrung des Völkerrechts, Frieden, Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Menschenfreiheit sowie Rechtsstaatlichkeit“. Demnach soll im Rahmen der Mahnwache gleichzeitig ein Zeichen der Unterstützung an alle Ukrainer gesendet werden, heißt es weiter.