Bad Godesberg : Grünes Licht für Fahd-Akademie-Kaufvertrag

Die Stadt soll die Fahd-Akademie in Bad Godesberg kaufen. Foto: Axel Vogel

Bonn/Bad Godesberg Der Finanzausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am Dienstagabend beschlossen, dass die Stadt die König-Fahd-Akademie in Lannesdorf erwerben soll. Der Preis liegt offenbar unter der ursprünglichen Forderung.

Jetzt ist es spruchreif: Die Stadt Bonn soll die König-Fahd-Akademie samt Areal in Lannesdorf vom Eigentümer – dem Königreich Saudi-Arabien – erwerben. Das beschloss der Finanzausschuss in seiner nichtöffentlichen Sitzung am Dienstagabend.

Aus der vertraulichen Unterlage für die Sitzung, die dem GA vorliegt, geht hervor, dass die Stadt einen geringeren Preis zahlen muss als ursprünglich gefordert war: nämlich 5,5 Millionen Euro anstatt 5,9 Millionen Euro.

