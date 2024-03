Neues Projekt in Bad Godesberg Grundschüler pflanzen Kartoffeln und Möhren

Der Anfang ist gemacht: Am Wochenende nahmen Groß und Klein an der Bodelschwinghschule Spaten, Hacken und Schippen in die Hand, um auf dem Gelände erste Gemüsebeete anzulegen. Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Offenen Ganztagsschule sorgten dafür, dass die Schüler selbst demnächst Kartoffeln, Möhren, Kürbis, Gurken und Salat anbauen und ernten können. „Das Projekt setzen wir in Zusammenarbeit mit dem Verein Acker um. Die Realisierung wird durch eine großzügige Förderung des Bonner Spendenparlamentes ermöglicht“, berichtet Jana Kovac, die als sozialpädagogische Fachkraft an der Friesdorfer Grundschule arbeitet.