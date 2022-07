Polizeieinsatz in Bad Godesberg : Betrunkener Mann soll Lebensgefährtin geschlagen haben

Die Polizei ist zu einem Fall von häuslicher Gewalt ausgerückt. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Ein 59-Jähriger soll am Freitagabend in einer Wohnung in Bad Godesberg seine Lebensgefährtin geschlagen haben. Die Polizei rückte aus und verwies den betrunkenen Mann der Wohnung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei ist zu einer Wohnung in Bad Godesberg ausgerückt, nachdem es dort zu einem Fall von häuslicher Gewalt kam. Eine Frau soll dort am Freitagabend von ihrem betrunkenen Lebensgefährten geschlagen worden sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten, die gegen 21.50 Uhr alarmiert wurden, verwiesen den 59-Jährigen daraufhin der Wohnung. Zudem sprachen sie ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. Gegen den Mann, bei dem rund 1,6 Promille nachgewiesen wurde, werde nun ermittelt.

Falls der Mann das Verbot missachtet, droht ihm der Polizei zufolge ein Zwangsgeld in Höhe von 500 Euro. Die Zehn-Tage-Frist einer polizeilichen Wohnungsverweisung soll den Opfern Zeit geben, sich Beratung und Unterstützung in einer Hilfseinrichtung vor Ort zu holen, heißt es in der Polizeimeldung.

Häusliche Gewalt Wo Betroffene Hilfe finden Unter diesem Link informiert die Polizei rund um das Thema Häusliche Gewalt und an wen sich Betroffene wenden können. Das Opfer-Telefon des Weißen Rings ist täglich von 7 bis 22 Uhr unter der Telefonnummer 116 006 erreichbar. Betroffene Frauen können sich unter der Nummer 08000/116 016 und hier via Online-Beratung an das bundesweite Hilfetelefon wenden. Hilfsangebote für Frauen, die größtenteils Opfer von Häuslicher Gewalt sind, bieten zudem unter anderem die Frauenhäuser in Bonn und Beratungsstellen wie die ■ Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, Wilhelmstraße 27, Telefon: 0228/635524, E-Mail: info@beratung-bonn.de; ■ Hilfe für Frauen, Graf-Galen-Straße 1c, Telefon: 0228/233097 (Frauenhaus: Telefon 0228/232434, hiffin@t-online.de). ■ Frauen helfen Frauen; Beratungsstelle Kölnstraße 69, Telefon: 0228/659500, (Frauenhaus: Telefon 0228/635369, Frauenhausbonn@t-online.de). Die Adressen der Frauenhäuser werden zur Sicherheit der Bewohnerinnen nicht bekannt gegeben. lis/lsa

(ga)