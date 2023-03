Bodelschwinghschule in Bad Godesberg Haltestellen für Elterntaxis starten nach den Osterferien

Die Bringzone ist in der Hochkreuzallee eingerichtet. Das eingeschränkte Halteverbot gilt dort von sieben bis neun Uhr. Die Schulleitung bittet darum, dass die Kinder zur Häuserseite aussteigen. Den kurzen Fußweg zur Schule können die Schülerinnen und Schüler dann selbstständig gehen. Die Holzone ist in der Straße Am Woltersweiher eingezeichnet. Das eingeschränkte Halteverbot gilt hier von elf bis 17 Uhr. In dieser Zeit können Eltern ihre Kinder in dieser Zone abholen. Die Schulleitung bittet auch hier darum, dass die Kinder zur Häuserseite einsteigen.